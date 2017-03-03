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  • 03.03, 11:20

MBAND помогли участнице «Ты супер!» поверить в себя

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MBAND помогли участнице «Ты супер!» поверить в себя

MBAND помогли участнице «Ты супер!» поверить в себя

MBAND помогли участнице «Ты супер!» поверить в себя

Чем ближе финал первого тура международного конкурса «Ты супер!», тем труднее участникам, которые еще не выступили перед жюри, справиться с волнением. Одну из юных вокалисток поддержали участники группы MBAND.

12-летняя Аня Чудакова из Саратовской области тоже заметно нервничала перед выходом на сцену. Накануне девочка много репетировала, ведь ей предстояло не только хорошо спеть, но и станцевать перед многомиллионной аудиторией. Девочка исполнила веселую песню, под которую подготовила несколько зажигательных движений.

Поддержать юную вокалистку пришли участники ее любимой группы MBAND. Парни приехали специально к Ане, чтобы пожелать своей преданной поклоннице успеха в проекте и спеть вместе композицию «Она вернется». Именно поддержка этих ребят помогла девочке поверить в собственные силы и талант, ведь осенью 2014 года никому не известные, но амбициозные Толя, Никита и Артём точно так же пробовали свои силы в вокальном телешоу под названием «Хочу к Меладзе» на телеканале НТВ.

«Мы прекрасно понимаем, как непросто продемонстрировать свой вокальный талант, когда на тебя устремлены миллионы глаз, когда ты в самом начале творческого пути — поделились ребята из MBAND — Но, главное, верить в свою мечту, не отступать несмотря ни на что. Будем болеть за Аню, она невероятно искренняя и излучает свет!»

Подробности этой встречи НТВ покажет уже в субботу, 4 марта, в 20:00. Следить за новостями проекта, смотреть выступления участников и голосовать за понравившихся вокалистов можно с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Кроме того, специально для маленьких почитателей шоу НТВ запустил акцию «Караоке #тысупер».

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