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  • 03.03, 11:20
В Британии на аукционе продали 90-летнюю засохшую плесень. аукционы, Великобритания, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Британии на аукционе продали 90-летнюю засохшую плесень

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В Британии на аукционе продали <nobr>90-летнюю</nobr> засохшую плесень

В Британии на аукционе продали 90-летнюю засохшую плесень

В Британии на аукционе продали <nobr>90-летнюю</nobr> засохшую плесень

    На торгах аукционного дома Bonhams в Великобритании ушел с молотка лот, который спас миллионы жизней по всему миру.

    Продан 90-летний образец засохшей плесени из лаборатории шотландского бактериолога Александра Флеминга, из которой ученый 90 лет назад получил пенициллин.

    Покупатель, заплативший за эту непрезентабельную субстанцию 15 тысяч долларов, пожелал остаться неизвестным. Плесень находится в стеклянном медальоне, на обратной стороне которого есть надпись, сделанная рукой самого Флеминга.

    Первооткрыватель пенициллина разложил плесень в несколько десятков подобных баночек и дарил их ученым, общественным деятелям и политикам. Подобные капсулы исследователь отправил папе римскому Пию XII и премьеру Уинстону Черчиллю.

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