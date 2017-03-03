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  • 03.03, 06:46

Конгресс США предложил урезать вдвое военную помощь Украине

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Конгресс США предложил урезать вдвое военную помощь Украине

Конгресс США предложил урезать вдвое военную помощь Украине

Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предложил сохранить в оборонном бюджете страны статью о выделении средств для Украины на приобретение оружия, исключая ПЗРК.

Киеву предполагается выделить 150 миллионов долларов против 300 миллионов, заложенных в бюджет в прошлом году. США сейчас оказывают военную помощь Киеву, но только, по официальной версии, в виде обмундирования и оборудования.

В целом законопроект предусматривает выделение на оборонные нужды США почти 578 миллиардов долларов. Это на 1,6 миллиарда больше, чем запрашивала администрация бывшего президента США Барака Обамы, а также на 5,2 миллиарда долларов больше аналогичного показателя 2016 года, отмечает РИА Новости.

Законопроект о военных ассигнованиях будет рассмотрен палатой представителей в полном составе на следующей неделе.

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