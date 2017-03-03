Новый глава МВД США прибыл на работу на коне

Министр внутренних дел США Райан Зинке свой первый рабочий день провел в образе ковбоя.
В четверг утром Зинке, который принял присягу в качестве главы МВД в среду, приехал на работу на коне, в ковбойской шляпе, джинсах и сапогах. Американские СМИ отметили, что так новый глава МВД продемонстрировал консервативные позиции, которые он намерен представлять.
Зинке известен своей любовью к охоте, рыбалке и активному отдыху, он является бывшим «морским котиком».
My deepest appreciation to Lance Fisher (Northern Cheyenne) for the honor song at my arrival to @Interior #firstdayonthejob @USIndianAffairs pic.twitter.com/OXuHCIjJw2— Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 2 марта 2017 г.
Зинке известен своей любовью к охоте, рыбалке и активному отдыху, он является бывшим «морским котиком».
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