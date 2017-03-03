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  • 03.03, 05:15

Новый глава МВД США прибыл на работу на коне

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Новый глава МВД США прибыл на работу на коне

Новый глава МВД США прибыл на работу на коне

Новый глава МВД США прибыл на работу на коне
  • Фото: @BSEEgov /twitter.com

    • Министр внутренних дел США Райан Зинке свой первый рабочий день провел в образе ковбоя.

    В четверг утром Зинке, который принял присягу в качестве главы МВД в среду, приехал на работу на коне, в ковбойской шляпе, джинсах и сапогах. Американские СМИ отметили, что так новый глава МВД продемонстрировал консервативные позиции, которые он намерен представлять.


    Зинке известен своей любовью к охоте, рыбалке и активному отдыху, он является бывшим «морским котиком».

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