Военные вертолетчики оттачивают мастерство на тренировке под Петербургом

На полигоне Кингисепп сегодня проходит основной этап
летно-тактических учений армейской авиации.
Свое мастерство оттачивают экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35 и современных транспортно-боевых Ми-8. Цели поражают неуправляемыми авиационными ракетами и снарядами 30-миллиметровой пушки. Мишени имитируют колонны боевой техники и самолеты противника, находящиеся на аэродромах. При этом огонь экипажи ведут с большого расстояния.
Поставленные перед военными вертолетчиками задачи продиктованы опытом реального боевого применения армейской авиации последних лет.
Рашид Халипов, заместитель командира отдельного вертолетного полка: «С учетом опыта нынешних боевых действий с максимальных дальностей будут применяться средства поражения неуправляемого ракетного вооружения и стрелково-пушечного в том числе».
Всего экипажи вертолетов израсходовали свыше 100 различных боеприпасов и поразили около 30 целей. Особенность учений этого года — в применении цифровых бортовых систем обмена данными. По ним ведомые машины получали указания от ведущих на уничтожение целей.
Поставленные перед военными вертолетчиками задачи продиктованы опытом реального боевого применения армейской авиации последних лет.
Рашид Халипов, заместитель командира отдельного вертолетного полка: «С учетом опыта нынешних боевых действий с максимальных дальностей будут применяться средства поражения неуправляемого ракетного вооружения и стрелково-пушечного в том числе».
Всего экипажи вертолетов израсходовали свыше 100 различных боеприпасов и поразили около 30 целей. Особенность учений этого года — в применении цифровых бортовых систем обмена данными. По ним ведомые машины получали указания от ведущих на уничтожение целей.
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