Военные вертолетчики оттачивают мастерство на тренировке под Петербургом

На полигоне Кингисепп сегодня проходит основной этап летно-тактических учений армейской авиации.

Свое мастерство оттачивают экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35 и современных транспортно-боевых Ми-8. Цели поражают неуправляемыми авиационными ракетами и снарядами 30-миллиметровой пушки. Мишени имитируют колонны боевой техники и самолеты противника, находящиеся на аэродромах. При этом огонь экипажи ведут с большого расстояния.



Поставленные перед военными вертолетчиками задачи продиктованы опытом реального боевого применения армейской авиации последних лет.



Рашид Халипов, заместитель командира отдельного вертолетного полка: «С учетом опыта нынешних боевых действий с максимальных дальностей будут применяться средства поражения неуправляемого ракетного вооружения и стрелково-пушечного в том числе».



Всего экипажи вертолетов израсходовали свыше 100 различных боеприпасов и поразили около 30 целей. Особенность учений этого года — в применении цифровых бортовых систем обмена данными. По ним ведомые машины получали указания от ведущих на уничтожение целей.