Петербуржцев приглашают на анатомический аттракцион

В Петербург приехал один из самых необычных научно-популярных музеев Москвы «Биоэкспериментариум».

За таинственным названием кроется аттракцион из более чем 50 экспонатов, рассказывающих о человеческом теле. Здесь можно узнать, сколько в человеке воды, как живется черепахе в панцире и тяжело ли быть беременным.



Посетители могут увидеть модель глаза, увеличенную в несколько сотен раз, которая показывает, как работает зрачок. А другой экспонат воспроизводит движения скелета во время поездки на велосипеде.



При этом посетителям предлагают не только рассматривать экспонаты, но и кричать, прыгать, бегать и нажимать на различные кнопки. А работу одного из устройств, позволяющего слушать зубами, продемонстрировали организаторы музея.



Наталия Потапова, соучредитель выставки: «Нам показалось крайне важным и полезным в интересной и доступной форме рассказать детям, начиная с самого раннего возраста, как мы устроены. Человек может не стать доктором в дальнейшем, но какие-то вещи он просто обязан знать, потому что это касается его жизни».



Также организаторы «Биоэкспериментариума» обещают рассказать, существуют ли русалки, зомби и вампиры.