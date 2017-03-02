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  • 02.03, 20:09
Петербуржцев приглашают на анатомический аттракцион. выставки и музеи, наука и открытия, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербуржцев приглашают на анатомический аттракцион

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Петербуржцев приглашают на анатомический аттракцион

Петербуржцев приглашают на анатомический аттракцион

    В Петербург приехал один из самых необычных научно-популярных музеев Москвы «Биоэкспериментариум».

    За таинственным названием кроется аттракцион из более чем 50 экспонатов, рассказывающих о человеческом теле. Здесь можно узнать, сколько в человеке воды, как живется черепахе в панцире и тяжело ли быть беременным.

    Посетители могут увидеть модель глаза, увеличенную в несколько сотен раз, которая показывает, как работает зрачок. А другой экспонат воспроизводит движения скелета во время поездки на велосипеде.

    При этом посетителям предлагают не только рассматривать экспонаты, но и кричать, прыгать, бегать и нажимать на различные кнопки. А работу одного из устройств, позволяющего слушать зубами, продемонстрировали организаторы музея.

    Наталия Потапова, соучредитель выставки: «Нам показалось крайне важным и полезным в интересной и доступной форме рассказать детям, начиная с самого раннего возраста, как мы устроены. Человек может не стать доктором в дальнейшем, но какие-то вещи он просто обязан знать, потому что это касается его жизни».

    Также организаторы «Биоэкспериментариума» обещают рассказать, существуют ли русалки, зомби и вампиры.

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