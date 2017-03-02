Концертный зал Мариинки наполнился поющими колхозниками

На сцене Концертного зала Мариинского театра станцевали кадриль. Накануне там состоялась премьера оперы Родиона Щедрина «Не только любовь». Музыкальное произведение рассказывает о советской деревне в послевоенное время.

По словам режиссера Александра Кузина, это история не о колхозной жизни, а о судьбе женщины-председателя, которая, взвалив на себя огромную ответственность, лишает себя личной жизни. Главную партию, полную драматизма, исполнила Екатерина Сергеева.



Известное высказывание шолоховского деда Щукаря «Колхоз — дело добровольное» нельзя не вспомнить в связи с премьерой оперы Щедрина «Не только любовь» на сцене Концертного зала. Это второй театр в Петербурге, который взялся за эту оперу композитора. Похоже, колхозная тема сегодня прочно входит в репертуарный тренд, отмечает корреспондент НТВ Павел Рыжков.



Жанр ходячего фельетона, частушки — то, что совсем не укладывалось в советский официоз, — Щедрин заприметил еще студентом в фольклорной экспедиции по Вологодчине. Его ирония есть и во фразах персонажей. Устами представителя художественной самодеятельности озвучен заголовок «Правды» 1936 года: «За дураков считаешь? Свистишь да мычишь? Сумбур вместо музыки».



Александр Трофимов, исполнитель партии Володи Гаврилова: «Хулиганство именно в музыке. Там очень много пародий на советскую оперу. Когда тексты не о чем, а делают из этого какую-то большую музыку, фразировку. Здесь это преподано с большим юмором».



На не меньшее хулиганство пошли и создатели постановки. С согласия композитора придумали репризу с профессиональными музыкантами, исполняющими роль садово-паркового оркестра.



Заурбек Гугкаев, дирижер Мариинского театра: «От них требуется играть не всегда точно, чтобы было впечатление, что собрался самодеятельный оркестр. Конечно, это исключительно специфика данной оперы».



Заурбеку Гугкаеву предстоит дирижировать следующими спектаклями вслед за своим дядей Валерием Гергиевым. Сам маэстро для постановки выбрал этот зал.



Заурбек Гугкаев, дирижер Мариинского театра: «Одно из колоссальных свойств этого театра то, что можно петь очень тихо и при этом тембр голоса остается. Это не звучит пусто, это звучит богато. В более сухой благоприятной акустике эту оперу сделать страшно сложно».



В 1961-м сразу после премьеры в Большом оперу тихо убрали из репертуара. Советские функционеры не смогли пережить не только интеллигентного диссидентства, но и историю любви юноши и 30-летней председателя колхоза. Композитору было обидно до слез: свою первую оперу Щедрин посвятил Майе Плисецкой. За кулисами у фотографии его музы всегда лежат живые цветы, которые в день премьеры символично напоминают: эта опера не только про любовь.