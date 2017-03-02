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  • 02.03, 20:09

Жители Воронежа получили на 23 Февраля конфеты с нацистом на упаковке

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Жители Воронежа получили на 23 Февраля конфеты с нацистом на упаковке

Жители Воронежа получили на 23 Февраля конфеты с нацистом на упаковке

Жители Воронежа получили на 23 Февраля конфеты с нацистом на упаковке
  • Фото: Воронеж VRN /vk.com

    • Надпись на коробках, которые получили в подарок сотрудники одной из фирм, гласила: «С таким защитником, как ты, можно спать спокойно».

    В Воронеже сотрудники одной компании получили подарки в «тематической» упаковке по случаю Дня защитника Отечества. В коробке были конфеты «Птичье молоко». Но внимание мужчин привлекли не они, а изображение офицера времен Великой Отечественной войны. На нем была форма не советского, а немецкого образца. На его фуражке виден герб в виде черного орла, а на груди — орден Железного Креста, пишет «Блокнот Воронеж».

    Подарочный набор сделали в воронежской студии подарков и конфет «Облака». Там пояснили, что заказчик самостоятельно выбрал это изображение из предложенных вариантов. В студии уточнили, что к ним не поступало жалоб от заказчика, а дизайнер просто в спешке не обратила внимания на странный выбор.

    Между тем, стоит отметить, что за публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики предусматривается штраф в размере до двух тысяч рублей для граждан, до четырех лиц — для должностных лиц, до 50 тысяч — для юридических лиц.

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