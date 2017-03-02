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  • 02.03, 18:39

Дипломаты проверяют информацию о задержании россиянина с бомбой в аэропорту Египта

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Дипломаты проверяют информацию о задержании россиянина с бомбой в аэропорту Египта

Дипломаты проверяют информацию о задержании россиянина с бомбой в аэропорту Египта

Российские дипломаты проверяют сведения о том, что в аэропорту был задержан гражданин РФ со взрывным устройством. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Александрии.

Генконсульство РФ в Александрии: «Генконсул находится в контакте с местными властями, вице-консул находится непосредственно в аэропорту Александрии. В настоящий момент они проверяют эту информацию разбираются в ситуации».

О том, что в аэропорту Борг эль-Араб в Александрии был задержан россиянин, у которого обнаружили взрывное устройство, сообщили местные СМИ. Предположительно, он планировал провести взрывное устройство на борт лайнера Turkish Airlines, который летел в Стамбул, передает «Интерфакс».

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