Дипломаты проверяют информацию о задержании россиянина с бомбой в аэропорту Египта

Российские дипломаты проверяют сведения о том, что в аэропорту был задержан гражданин РФ со взрывным устройством. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Александрии.
Генконсульство РФ в Александрии: «Генконсул находится в контакте с местными властями, вице-консул находится непосредственно в аэропорту Александрии. В настоящий момент они проверяют эту информацию разбираются в ситуации».
О том, что в аэропорту Борг эль-Араб в Александрии был задержан россиянин, у которого обнаружили взрывное устройство, сообщили местные СМИ. Предположительно, он планировал провести взрывное устройство на борт лайнера Turkish Airlines, который летел в Стамбул, передает «Интерфакс».
О том, что в аэропорту Борг эль-Араб в Александрии был задержан россиянин, у которого обнаружили взрывное устройство, сообщили местные СМИ. Предположительно, он планировал провести взрывное устройство на борт лайнера Turkish Airlines, который летел в Стамбул, передает «Интерфакс».
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