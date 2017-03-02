Лавина накрыла группу горнолыжников в Италии: трое погибших

Лавина накрыла группу из 20
лыжников-фрирайдеров на курорте Курмайор в долине Валь д’Аоста в северной Италии. Как минимум трое найдены погибшими.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на итальянское издание Leggo, в момент схода лавины лыжники (как предполагается, иностранные туристы) катались вне официальных горнолыжных трасс в одном из ущелий курорта.
По предварительной информации, трое из них погибли, многие получили ранения, в том числе тяжелые. Спасателям пока не удалось найти нескольких лыжников — от двух до четырех человек, которые остаются под снегом. В спасательной операции участвуют полиция, горные проводники с собаками и два вертолета.
Пресс-атташе генконсульства РФ в Милане Павел Коломбет тем временем сообщил, что российских граждан в составе группы горнолыжников, попавших под лавину, по предварительным данным, не было.
Павел Коломбет: «По предварительной информации, среди раненых или жертв граждан России нет, более точная информация будет известна по окончании спасательной операции, которая сейчас как раз ведется».
По предварительной информации, трое из них погибли, многие получили ранения, в том числе тяжелые. Спасателям пока не удалось найти нескольких лыжников — от двух до четырех человек, которые остаются под снегом. В спасательной операции участвуют полиция, горные проводники с собаками и два вертолета.
Пресс-атташе генконсульства РФ в Милане Павел Коломбет тем временем сообщил, что российских граждан в составе группы горнолыжников, попавших под лавину, по предварительным данным, не было.
Павел Коломбет: «По предварительной информации, среди раненых или жертв граждан России нет, более точная информация будет известна по окончании спасательной операции, которая сейчас как раз ведется».
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