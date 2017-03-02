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  • 02.03, 18:38

Лавина накрыла группу горнолыжников в Италии: трое погибших

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Лавина накрыла группу горнолыжников в Италии: трое погибших

Лавина накрыла группу горнолыжников в Италии: трое погибших

Лавина накрыла группу из 20 лыжников-фрирайдеров на курорте Курмайор в долине Валь д’Аоста в северной Италии. Как минимум трое найдены погибшими.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на итальянское издание Leggo, в момент схода лавины лыжники (как предполагается, иностранные туристы) катались вне официальных горнолыжных трасс в одном из ущелий курорта.

По предварительной информации, трое из них погибли, многие получили ранения, в том числе тяжелые. Спасателям пока не удалось найти нескольких лыжников — от двух до четырех человек, которые остаются под снегом. В спасательной операции участвуют полиция, горные проводники с собаками и два вертолета.

Пресс-атташе генконсульства РФ в Милане Павел Коломбет тем временем сообщил, что российских граждан в составе группы горнолыжников, попавших под лавину, по предварительным данным, не было.

Павел Коломбет: «По предварительной информации, среди раненых или жертв граждан России нет, более точная информация будет известна по окончании спасательной операции, которая сейчас как раз ведется».

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