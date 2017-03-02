Минкульт объявил конкурс на достройку новой сцены МДТ в Петербурге

Размещен тендер на завершение строительства второй площадки Малого драматического театра — театра Европы.
Вторая сцена Малого драматического театра ждет нового подрядчика. На сайте госзаказа Северо-Западная дирекция Министерства культуры объявила тендер на завершение строительства здания на Звенигородской улице.
Работы оценены в 2 миллиарда рублей. Новый подрядчик, как сказано в техзадании, должен окончить работы к 14 мая 2018 года.
С предыдущей компанией-застройщиком контракт расторгли в декабре 2016-го из-за срыва сроков. Компания «Стройсоюз СВ» должна была построить театр к июню 2018-го за 2,5 млрд рублей и успела получить от дирекции 350 млн, напоминает «Фонтанка».
Новая сцена МДТ будет состоять из современного здания и бывших казарм Семёновского полка. Основной зал будет вмещать 600 зрителей.
Работы оценены в 2 миллиарда рублей. Новый подрядчик, как сказано в техзадании, должен окончить работы к 14 мая 2018 года.
С предыдущей компанией-застройщиком контракт расторгли в декабре 2016-го из-за срыва сроков. Компания «Стройсоюз СВ» должна была построить театр к июню 2018-го за 2,5 млрд рублей и успела получить от дирекции 350 млн, напоминает «Фонтанка».
Новая сцена МДТ будет состоять из современного здания и бывших казарм Семёновского полка. Основной зал будет вмещать 600 зрителей.
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