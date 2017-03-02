Instagram удалил более 300 ссылок на «группы смерти»

Администрация социальной сети Instagram удалила 321 ссылку с информацией, имеющей отношение к деятельности «групп смерти».
Как сообщает Роскомнадзор, «в результате сотрудничества с ведомством администрация социальной сети Instagram удалила 321 ссылку с информацией, имеющей отношение к деятельности „групп смерти“».
Из сообщения Роскомнадзора: «В переписке с руководством Роскомнадзора представители компании Facebook, управляющей Instagram, подтвердили готовность в оперативном режиме противодействовать распространению противоправной информации».
В письме представителя Facebook руководителю Роскомнадзора Александру Жарову отмечается, что сообщения о нарушениях, имеющих отношение к суициду и членовредительству, находятся в приоритете у команд в Instagram и Facebook.
В начале февраля Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) заявил о всплеске активности опасных хештегов в Instagram, ранее активно рекламирующих суицид в социальной сети «ВКонтакте». Всего по России было зафиксировано более 45 тысяч новых записей — в основном в Москве и Санкт-Петербурге.
Создателем так называемых групп смерти являлся Филипп Будейкин, известный в Интернете под псевдонимом Филипп Лис. Его признали вменяемым. Сейчас мужчина находится под арестом, ему предъявлено обвинение по статье «Доведение до самоубийства». Следствию стало известно о 15 подростках, покончивших с собой после общения в Интернете.
Из сообщения Роскомнадзора: «В переписке с руководством Роскомнадзора представители компании Facebook, управляющей Instagram, подтвердили готовность в оперативном режиме противодействовать распространению противоправной информации».
В письме представителя Facebook руководителю Роскомнадзора Александру Жарову отмечается, что сообщения о нарушениях, имеющих отношение к суициду и членовредительству, находятся в приоритете у команд в Instagram и Facebook.
В начале февраля Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) заявил о всплеске активности опасных хештегов в Instagram, ранее активно рекламирующих суицид в социальной сети «ВКонтакте». Всего по России было зафиксировано более 45 тысяч новых записей — в основном в Москве и Санкт-Петербурге.
Создателем так называемых групп смерти являлся Филипп Будейкин, известный в Интернете под псевдонимом Филипп Лис. Его признали вменяемым. Сейчас мужчина находится под арестом, ему предъявлено обвинение по статье «Доведение до самоубийства». Следствию стало известно о 15 подростках, покончивших с собой после общения в Интернете.
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