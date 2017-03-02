Звезды НТВ станут преподавателями

5 марта в Московской школе кино начинается обучение по образовательной программе «Курс НТВ: продюсирование телевизионных программ». В ближайшие дни завершится приём заявок на обучение. Курс разделен на четыре блока, состоящие из теоретических и практических занятий. По каждому из направлений определен ментор и команда профессионалов с богатым опытом работы на телевидении.
Первый блок посвящен телешоу в формате «лайфстайл». Вести это направление будут два ментора — автор программ «Чудо техники», «Еда живая и мертвая» Сергей Малозёмов и ведущая и продюсер самого рейтингового телепроекта о ремонте «Квартирный вопрос» Наталья Мальцева. Темы этого блока — правила представления и оформления идеи, основы бюджетирования, специфика производства, работа с героями, управление творческой командой, привлечение спонсоров и промо.
Второй блок расширит представление слушателей курса обо всех этапах создания больших праймовых шоу. Руководить блоком будет генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн, в чьём послужном списке более 200 успешно реализованных телепроектов различных форматов. Генеральный продюсер НТВ расскажет о сложностях работы над высокобюджетными и рейтинговыми шоу, поделится опытом снижения рисков и создания проектов, которые возглавят топы самых популярных программ на российском телевидении. В рамках обучения студенты побывают на съёмках прайм-шоу «Ты супер!».
Сергей Майоров расскажет о специфике телепрограмм об известных людях. Темы этого блока — герой и его история, документальный портрет и сторителлинг. Автор и продюсер проектов «Однажды…», «Истории в деталях» объяснит принципы работы со звёздным героем и научит, как создать историю из случайного наблюдения или незначительного факта.
Звёзды тележурналистики Вадим Такменёв («Центральное телевидение», «Профессия — репортёр»), Кирилл Поздняков («Поздняков», «Сегодня. Итоговая программа») и Андрей Норкин («Список Норкина»; «Итоги дня», «Место встречи») последовательно расскажут о принципах разработки общественно-политических и информационных программ. Они объяснят, из чего складывается мастерство интервьюера и как лучше организовать работу с корреспондентами, помогут слушателям курса в выборе жанра и вектора, а также поделятся, где искать эксклюзив.
В конце курса студенты примут участие в творческом питчинге перед менторами. Студенту с лучшей проработанной идеей программы НТВ поможет снять пилот собственного телепроекта.
Подать заявку на участие в курсе можно через форму на сайте Московской школы кино. Подробнее о курсе можно узнать на сайтах:
moscowfilmschool.ru и
ntv.ru.
Второй блок расширит представление слушателей курса обо всех этапах создания больших праймовых шоу. Руководить блоком будет генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн, в чьём послужном списке более 200 успешно реализованных телепроектов различных форматов. Генеральный продюсер НТВ расскажет о сложностях работы над высокобюджетными и рейтинговыми шоу, поделится опытом снижения рисков и создания проектов, которые возглавят топы самых популярных программ на российском телевидении. В рамках обучения студенты побывают на съёмках прайм-шоу «Ты супер!».
Сергей Майоров расскажет о специфике телепрограмм об известных людях. Темы этого блока — герой и его история, документальный портрет и сторителлинг. Автор и продюсер проектов «Однажды…», «Истории в деталях» объяснит принципы работы со звёздным героем и научит, как создать историю из случайного наблюдения или незначительного факта.
Звёзды тележурналистики Вадим Такменёв («Центральное телевидение», «Профессия — репортёр»), Кирилл Поздняков («Поздняков», «Сегодня. Итоговая программа») и Андрей Норкин («Список Норкина»; «Итоги дня», «Место встречи») последовательно расскажут о принципах разработки общественно-политических и информационных программ. Они объяснят, из чего складывается мастерство интервьюера и как лучше организовать работу с корреспондентами, помогут слушателям курса в выборе жанра и вектора, а также поделятся, где искать эксклюзив.
В конце курса студенты примут участие в творческом питчинге перед менторами. Студенту с лучшей проработанной идеей программы НТВ поможет снять пилот собственного телепроекта.
Подать заявку на участие в курсе можно через форму на сайте Московской школы кино. Подробнее о курсе можно узнать на сайтах:
moscowfilmschool.ru и
ntv.ru.
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