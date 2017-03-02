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  • 02.03, 15:36

Тысячи жителей Ленобласти остались в коммунальной блокаде после взрыва на газопроводе

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Тысячи жителей Ленобласти остались в коммунальной блокаде после взрыва на газопроводе

Тысячи жителей Ленобласти остались в коммунальной блокаде после взрыва на газопроводе

Тысячи жителей Ленобласти остались в коммунальной блокаде после взрыва на газопроводе
  • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб /vk.com

    • В Гатчине ликвидируют последствия ЧС на газопроводе. Утечка и возгорание голубого топлива произошли сегодня утром.

    В результате происшествия никто не пострадал. По словам очевидцев, столб огня поднимался на несколько метров. По данным регионального МЧС, газопровод был перекрыт, и оставшийся газ прогорел без последствий, передает ТАСС.

    В настоящее время из-за аварии на газовой магистрали перекрыт въезд с Ленинградского на Красносельское шоссе. Кроме того, без газа остались около 3 тысяч жителей в поселках Тайцы и Верево. Ремонтные работы должны завершить сегодня к 8 часам вечера.

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