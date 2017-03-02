Тысячи жителей Ленобласти остались в коммунальной блокаде после взрыва на газопроводе

В Гатчине ликвидируют последствия ЧС на газопроводе. Утечка и возгорание голубого топлива произошли сегодня утром.
В результате происшествия никто не пострадал. По словам очевидцев, столб огня поднимался на несколько метров. По данным регионального МЧС, газопровод был перекрыт, и оставшийся газ прогорел без последствий, передает ТАСС.
В настоящее время из-за аварии на газовой магистрали перекрыт въезд с Ленинградского на Красносельское шоссе. Кроме того, без газа остались около 3 тысяч жителей в поселках Тайцы и Верево. Ремонтные работы должны завершить сегодня к 8 часам вечера.
В настоящее время из-за аварии на газовой магистрали перекрыт въезд с Ленинградского на Красносельское шоссе. Кроме того, без газа остались около 3 тысяч жителей в поселках Тайцы и Верево. Ремонтные работы должны завершить сегодня к 8 часам вечера.
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