Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.03, 15:37

Пользователя сервиса попутчиков отвезли из Сызрани в Самару на тепловозе

3 комментария

Пользователя сервиса попутчиков отвезли из Сызрани в Самару на тепловозе

Пользователя сервиса попутчиков отвезли из Сызрани в Самару на тепловозе

Находчивые жители Сызрани по-своему используют популярный сервис по подбору попутчиков. Работники железной дороги регистрируются на сайте как водители, после чего собирают пассажиров на вокзале и за 200 рублей отправляют на тепловозе в Самару.

О подобном инциденте порталу News163.ru рассказал один из путешественников, который недавно добирался таким способом из Сызрани в областную столицу. Он рассказал, что ему назначили встречу на железнодорожном вокзале. Это его не смутило, потому что многие водители отправляются с парковки у ЖД вокзала.

Владимир: «Когда был на месте, позвонил еще раз, чтобы уточнить номер машины. Мне сказали: „Поднимайся на мост, иди к четвертому пути“. Вот тут я растерялся. Совсем не ожидал, что поедем на поезде, а не на авто. На перроне меня встретил улыбчивый мужчина, пригласил в тепловоз и за 2,5 часа доставил из Сызрани в Самару. По дороге угостил чаем из термоса. В той поездке я был единственный пассажир».

Пассажир рассказал, что за проезд машинист взял 200 рублей — такая сумма изначально была указана на сайте.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru