Пользователя сервиса попутчиков отвезли из Сызрани в Самару на тепловозе

Находчивые жители Сызрани
по-своему используют популярный сервис по подбору попутчиков. Работники железной дороги регистрируются на сайте как водители, после чего собирают пассажиров на вокзале и за 200 рублей отправляют на тепловозе в Самару.
О подобном инциденте порталу News163.ru рассказал один из путешественников, который недавно добирался таким способом из Сызрани в областную столицу. Он рассказал, что ему назначили встречу на железнодорожном вокзале. Это его не смутило, потому что многие водители отправляются с парковки у ЖД вокзала.
Владимир: «Когда был на месте, позвонил еще раз, чтобы уточнить номер машины. Мне сказали: „Поднимайся на мост, иди к четвертому пути“. Вот тут я растерялся. Совсем не ожидал, что поедем на поезде, а не на авто. На перроне меня встретил улыбчивый мужчина, пригласил в тепловоз и за 2,5 часа доставил из Сызрани в Самару. По дороге угостил чаем из термоса. В той поездке я был единственный пассажир».
Пассажир рассказал, что за проезд машинист взял 200 рублей — такая сумма изначально была указана на сайте.
Владимир: «Когда был на месте, позвонил еще раз, чтобы уточнить номер машины. Мне сказали: „Поднимайся на мост, иди к четвертому пути“. Вот тут я растерялся. Совсем не ожидал, что поедем на поезде, а не на авто. На перроне меня встретил улыбчивый мужчина, пригласил в тепловоз и за 2,5 часа доставил из Сызрани в Самару. По дороге угостил чаем из термоса. В той поездке я был единственный пассажир».
Пассажир рассказал, что за проезд машинист взял 200 рублей — такая сумма изначально была указана на сайте.
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