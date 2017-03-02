Поезд частично сошел с рельсов в Японии после столкновения с авто: видео

Электропоезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в городе Андзё префектуры Айти.
Состав из шести вагонов следовал из города Гифу в Тоёхаси на линии Токайдо. Машинист увидел автомобиль на путях, когда шлагбаум уже опустился. Он применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
От удара первый вагон поезда сошел с рельсов, а машину отбросило в электрический столб, после чего она загорелась и взорвалась, передает Xinhua.
Водитель машины погиб на месте, еще как минимум четверым пассажирам поезда, которые находились в сошедшем с рельсов вагоне, потребовалась госпитализация. Всего в составе находилось 280 пассажиров.
На место прибыли полицейские и пожарные. Движение на участке, где произошла авария, остановлено, передает телекомпания NHK. Железнодорожная компания начала работу по перемещению сошедшего с рельсов вагона. Между тем в национальной комиссии по транспортной безопасности заявили, что отправили на место следователей.
От удара первый вагон поезда сошел с рельсов, а машину отбросило в электрический столб, после чего она загорелась и взорвалась, передает Xinhua.
Водитель машины погиб на месте, еще как минимум четверым пассажирам поезда, которые находились в сошедшем с рельсов вагоне, потребовалась госпитализация. Всего в составе находилось 280 пассажиров.
На место прибыли полицейские и пожарные. Движение на участке, где произошла авария, остановлено, передает телекомпания NHK. Железнодорожная компания начала работу по перемещению сошедшего с рельсов вагона. Между тем в национальной комиссии по транспортной безопасности заявили, что отправили на место следователей.
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