Лавина площадью в два футбольных поля накрыла трассу на Колыме

В Магаданской области на одну из автомагистралей сошла лавина. Жертв удалось избежать лишь по счастливой случайности.

Дорога оказалась полностью скрыта под гигантской массой снега высотой почти в три метра и площадью в два футбольных поля. Сейчас проезд по трассе полностью закрыт. На расчистку бросили спецтехнику. Однако масштаб стихии таков, что специалисты даже примерно не говорят, когда дорогу удастся откопать.



Лавинная опасность сейчас объявлена по всему региону. Причина — мощный снежный циклон. В Магадане снег идет стеной, видимость нулевая. При этом ветер едва ли не сбивает с ног.



МЧС настоятельно рекомендует жителям не выезжать за пределы города.