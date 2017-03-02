Путин поздравил Горбачёва с днем рождения

Владимир Путин в телеграмме поздравил бывшего президента СССР с
86-летием.
Путин отметил, что знания и богатый опыт бывшего президента СССР Михаила Горбачёва востребованы в работе по укреплению международного сотрудничества и в общественной деятельности.
Владимир Путин: «На протяжении многих лет вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества».
В поздравительной телеграмме, которая размещена на сайте Кремля, глава государства также пожелал Михаилу Горбачёву здоровья и всего самого доброго. Сегодня экс-президенту СССР исполнилось 86 лет.
Владимир Путин: «На протяжении многих лет вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества».
В поздравительной телеграмме, которая размещена на сайте Кремля, глава государства также пожелал Михаилу Горбачёву здоровья и всего самого доброго. Сегодня экс-президенту СССР исполнилось 86 лет.
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