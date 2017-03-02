Пасечник
Пасечник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.03, 11:03

Путин поздравил Горбачёва с днем рождения

комментировать

Путин поздравил Горбачёва с днем рождения

Путин поздравил Горбачёва с днем рождения

Владимир Путин в телеграмме поздравил бывшего президента СССР с 86-летием.

Путин отметил, что знания и богатый опыт бывшего президента СССР Михаила Горбачёва востребованы в работе по укреплению международного сотрудничества и в общественной деятельности.

Владимир Путин: «На протяжении многих лет вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества».

В поздравительной телеграмме, которая размещена на сайте Кремля, глава государства также пожелал Михаилу Горбачёву здоровья и всего самого доброго. Сегодня экс-президенту СССР исполнилось 86 лет.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru