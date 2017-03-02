Суд присяжных
Суд присяжных 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.03, 12:35
Администрация Трампа нашла на стену на границе с Мексикой только $20 млн из $21 млрд. граница, Мексика, строительство, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Администрация Трампа нашла на стену на границе с Мексикой только $20 млн из $21 млрд

2 комментария

Администрация Трампа нашла на стену на границе с Мексикой только $20 млн из $21 млрд

Администрация Трампа нашла на стену на границе с Мексикой только $20 млн из $21 млрд

    У администрации Дональда Трампа не хватает денег на строительство стены на границе с Мексикой.

    Ранее американский президент отмечал, что финансировать ее строительство будут за счет ресурсов министерства внутренней безопасности. Но, как пишет агентство Reuters со ссылкой на документы ведомства, пока на стену нашлось только 20 миллионов долларов, тогда как ориентировочные затраты превышают 21 миллиард.

    Ранее Трамп заявлял, что изначально Америка вложит в строительство свои деньги, но потом Мексика возместит потраченное, и один из вариантов — введение пошлин на импорт из этой страны.

    Новости по теме

    Смена власти в США

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru