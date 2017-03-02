Администрация Трампа нашла на стену на границе с Мексикой только $20 млн из $21 млрд

У администрации Дональда Трампа не хватает денег на строительство стены на границе с Мексикой.
Ранее американский президент отмечал, что финансировать ее строительство будут за счет ресурсов министерства внутренней безопасности. Но, как пишет агентство Reuters со ссылкой на документы ведомства, пока на стену нашлось только 20 миллионов долларов, тогда как ориентировочные затраты превышают 21 миллиард.
Ранее Трамп заявлял, что изначально Америка вложит в строительство свои деньги, но потом Мексика возместит потраченное, и один из вариантов — введение пошлин на импорт из этой страны.
Ранее Трамп заявлял, что изначально Америка вложит в строительство свои деньги, но потом Мексика возместит потраченное, и один из вариантов — введение пошлин на импорт из этой страны.
Exclusive: Trump administration has found only $20 million in existing funds for wall — document https://t.co/IyyfWFT2QM— Reuters Top News (@Reuters) March 1, 2017
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