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  • 02.03, 11:03
Нанятые помощниками жены омских депутатов прогуливали работу на заграничных курортах. депутаты, Омск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Нанятые помощниками жены омских депутатов прогуливали работу на заграничных курортах

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Нанятые помощниками жены омских депутатов прогуливали работу на заграничных курортах

Нанятые помощниками жены омских депутатов прогуливали работу на заграничных курортах

    В прокуратуре Омска заинтересовались деятельностью помощников местных депутатов. Неожиданно выяснилось, что на этих должностях числятся жены народных избранников. При этом на рабочих местах многих не видели месяцами, что не мешало им исправно получать зарплату.

    Как выяснила прокуратура, избранницы народных избранников годами летали на отдых вместо работы. И вместо холодного Омска грелись на пляжах Кипра и Таиланда. В чем секрет успеха? Устроиться депутатской помощницей.

    Алексей Полубояров, прокурор Омска: «Когда они фактически не находились на работе, им подписывали документы, будто бы они работают. В то время как их не было, и это должно было фиксироваться как прогулы».

    По закону следить за рабочими часами помощника должен сам депутат. Увиденное он записывает в табель и отдает в Горсовет. После этого помощнику и начисляют зарплату — около 30 тысяч рублей. Но помощников местных депутатов в Омске не держат в строгости. Одна из помощниц за три года прогуляла 40 дней.

    В начале февраля мэр запретил назначать помощниками родственников. Но многим законотворцам закон не указ. Но у прокуратуры другое мнение — родственников требуют уволить, а деньги, потраченные на оплату прогулов, — вернуть.

    Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алины Репиной.

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