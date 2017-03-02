В Приморье потушили крышу многоэтажки

В Приморском крае ликвидирован крупный пожар на крыше многоэтажного жилого дома в городе Большой Камень. Площадь пожара составила 500 кв. метров.
Огонь быстро охватил практически всю кровлю.
Как сообщают в МЧС, всех жильцов удалось вовремя эвакуировать. Погибших и пострадавших нет, не было и угрозы соседним зданиям.
Пожару присвоили статус повышенной сложности. Подобраться к огню можно было только с помощью выдвижной лестницы и мощной водяной пушки. Локализовать возгорание удалось только через час, после чего пожарные еще два часа занимались так называемой проливкой.
Причины возникновения пожара выясняют эксперты.
Как сообщают в МЧС, всех жильцов удалось вовремя эвакуировать. Погибших и пострадавших нет, не было и угрозы соседним зданиям.
Пожару присвоили статус повышенной сложности. Подобраться к огню можно было только с помощью выдвижной лестницы и мощной водяной пушки. Локализовать возгорание удалось только через час, после чего пожарные еще два часа занимались так называемой проливкой.
Причины возникновения пожара выясняют эксперты.
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