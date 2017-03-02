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  • 02.03, 09:32

Китаянка родила двойню через шесть дней после первенца

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Китаянка родила двойню через шесть дней после первенца

Китаянка родила двойню через шесть дней после первенца

Китаянка родила двойню через шесть дней после первенца
  • Фото: tuko.co.ke

    • Тридцатилетняя жительница китайской провинции Хэбэй стала матерью троих детей с разницей в шесть дней.

    Необычный случай произошел в семье по фамилии Чэнь в городе Ичан, сообщает China News Service. Пара, поженившаяся в 2012 году, долгое время не могла завести детей. В 2016 году супруга прошла курс лечения в городе Ухань, после чего забеременела сразу тройней.

    Первым 21 февраля родился мальчик весом 1,44 килограмма. Однако после его появления на свет схватки у женщины прекратились, и акушер принял решение продолжать беременность. Через шесть дней, 27 февраля, китаянка родила двух девочек.

    Женщина призналась, что мечтала о ребенке, когда не могла забеременеть, но сейчас, когда их сразу трое, не знает, что делать.

    В настоящий момент дети находятся в реанимации. По словам акушера, это первый подобный случай в ее более чем 20-летней врачебной практике. Это так называемая дизиготная тройня, когда мальчик развивался в плодной оболочке, отдельной от его сестер-близнецов.

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