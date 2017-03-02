Британские депутаты потребовали от властей наладить отношения с РФ

Международный комитет палаты общин британского парламента в четверг обнародовал доклад о состоянии отношений Великобритании и России. Одной из главных его рекомендаций стало пожелание наладить отношения с нашей страной.
Основная мысль 70-страничного доклада — отсутствие диалога с Россией является «недальновидной» политикой, от которой срочно нужно отказываться. Вместе с тем депутаты потребовали не ослаблять давление на Москву и определиться с судьбой антироссийских санкций после выхода страны из ЕС, сообщает РИА Новости.
В документе содержится ряд рекомендаций для МИД королевства. Прежде всего, считают депутаты, Форин-офису нужно определиться со своими приоритетами в отношениях с Россией.
Из доклада: «МИД должен прояснить, чего Великобритания хотела бы добиться в ходе двустороннего диалога с Россией. Это должно касаться переговоров по конкретным вопросам, таким как борьба с терроризмом, кибербезопасность или авиабезопасность, чтобы определить пункты, по которым мы сходимся и по которым у нас есть разногласия. Сформулировав это, Форин-офис должен вести содержательный и регулярный политический диалог с Россией, в том числе на высшем министерском уровне».
Доклад рекомендует также назначить специального министра по России и странам СНГ. Отдельная глава посвящена российским СМИ Sputnik и RT, которые должны, по мнению авторов, иметь возможность беспрепятственно работать в стране. Также парламент предостерег правительство от бойкота ЧМ-208 по футболу в России, ранее о таких планах заявлял глава Форин-офиса Борис Джонсон, отмечает ТАСС.
В документе содержится ряд рекомендаций для МИД королевства. Прежде всего, считают депутаты, Форин-офису нужно определиться со своими приоритетами в отношениях с Россией.
Из доклада: «МИД должен прояснить, чего Великобритания хотела бы добиться в ходе двустороннего диалога с Россией. Это должно касаться переговоров по конкретным вопросам, таким как борьба с терроризмом, кибербезопасность или авиабезопасность, чтобы определить пункты, по которым мы сходимся и по которым у нас есть разногласия. Сформулировав это, Форин-офис должен вести содержательный и регулярный политический диалог с Россией, в том числе на высшем министерском уровне».
Доклад рекомендует также назначить специального министра по России и странам СНГ. Отдельная глава посвящена российским СМИ Sputnik и RT, которые должны, по мнению авторов, иметь возможность беспрепятственно работать в стране. Также парламент предостерег правительство от бойкота ЧМ-208 по футболу в России, ранее о таких планах заявлял глава Форин-офиса Борис Джонсон, отмечает ТАСС.
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