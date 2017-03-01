Минобороны: авиация РФ и САР не наносили удары по указанным США районам

В Минобороны РФ прокомментировали заявления военных США об авиаударе в Сирии по проамериканским оппозиционным силам.
Из заявления Минобороны РФ: «28 февраля в Сирийской Арабской Республике действительно были контакты по установленным каналам связи между российским представителем командования авиагруппы ВКС России с его американским коллегой на авиабазе в городе Эль-Удэйд (Катар). В ходе переговоров представитель ВВС США выразил беспокойство, что сирийские и российские самолеты при выполнении боевых задач против ИГ южнее города Манбидж могут нанести непреднамеренный удар по подконтрольным США вооруженным формированиям».
По данным ведомства, «во избежание каких-либо инцидентов американский представитель сообщил российскому офицеру точные координаты расположения в данном районе поддерживаемых США боевиков „оппозиционных сил“».
Из заявления Минобороны РФ: «Данная информация была принята российским командованием к сведению. Ни одного удара по указанным американской стороной районам сирийской или российской авиацией не наносилось».
В Минобороны отметили, что «эффективное взаимодействие командования ВКС России и ВВС США в рамках борьбы против террористов в Сирии будет продолжено и в дальнейшем», передает РИА Новости.
Ранее командующий коалиции США заявил, что удар по позициям проамериканской оппозиции был нанесен в районе Манбиджа. Позднее он уточнил, что удар был нанесен по позициям, расположенным неподалеку от Эль-Баба.
По данным ведомства, «во избежание каких-либо инцидентов американский представитель сообщил российскому офицеру точные координаты расположения в данном районе поддерживаемых США боевиков „оппозиционных сил“».
Из заявления Минобороны РФ: «Данная информация была принята российским командованием к сведению. Ни одного удара по указанным американской стороной районам сирийской или российской авиацией не наносилось».
В Минобороны отметили, что «эффективное взаимодействие командования ВКС России и ВВС США в рамках борьбы против террористов в Сирии будет продолжено и в дальнейшем», передает РИА Новости.
Ранее командующий коалиции США заявил, что удар по позициям проамериканской оппозиции был нанесен в районе Манбиджа. Позднее он уточнил, что удар был нанесен по позициям, расположенным неподалеку от Эль-Баба.
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