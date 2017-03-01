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  • 01.03, 22:56

МИД РФ: создание одной делегации сирийской оппозиции пока недостижимо

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МИД РФ: создание одной делегации сирийской оппозиции пока недостижимо

МИД РФ: создание одной делегации сирийской оппозиции пока недостижимо

Встреча с Высшим комитетом по переговорам (ВКП) оппозиции Сирии в Женеве была конструктивной. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

Геннадий Гатилов: «Это была нормальная встреча, конструктивное обсуждение, связанное с межсирийским раундом переговоров. Есть общее понимание о том, что надо начинать двигаться в сторону политического урегулирования сирийского кризиса».

Гатилов добавил, что говорить об объединении делегаций пока не приходится, оппозиция представлена в Женеве разобщенно.

Геннадий Гатилов: «Конечно, мы бы хотели видеть прямые переговоры между сирийской правительственной делегацией и единой делегацией оппозиции, но надо признать, что на настоящий момент это недостижимо. Сирийская оппозиция по-прежнему представлена в Женеве несколькими группировками».

По словам Гатилова, российские дипломаты в ближайшие дни с оппозицией в Женеве встречаться не будут, однако не исключены контакты со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. Подобная встреча может состояться в Женеве 2 марта.

Делегация ВКП стала последней из четырех сторон-участниц межсирийских переговоров в Женеве, с которой встретился Гатилов. Ранее он провел встречу с делегацией сирийского правительства во главе с Башаром Джаафари, а в среду — с представителями платформ Москва и Каир.

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