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  • 01.03, 21:25
В культурной столице раскрывают тайны «Лебединого озера». Санкт-Петербург, балет, выставки и музеи, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В культурной столице раскрывают тайны «Лебединого озера»

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В культурной столице раскрывают тайны «Лебединого озера»

В культурной столице раскрывают тайны «Лебединого озера»

    Самые интересные факты из истории легендарного балета на музыку Чайковского можно узнать, посетив выставку в Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга.

    Долгую историю «Лебединого озера» расскажут в государственном архиве литературы и искусства. Сегодня там открылась экспозиция, посвященная легендарному балету.

    Выставку приурочили к 140-летию со дня премьеры. Дебютный спектакль прошел в 1877 году и, как ни странно, закончился провалом. Посетители архива смогут увидеть фотографии, афиши и редкие документы. Например, за подписью Агриппины Вагановой, которая тоже ставила «Лебединое озеро», или протокол совещания творческих работников с дирекцией Кировского театра.

    На выставке представлены и эскизы костюмов. По ним можно судить, как менялось «Лебединое озеро». Посетителям откроют и некоторые тайны. Почему именно постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова превратилась в шедевр или от чего пришлось отказаться хореографу, чтобы спектакль стал классикой мирового балета.

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