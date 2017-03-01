В культурной столице раскрывают тайны «Лебединого озера»

Самые интересные факты из истории легендарного балета на музыку Чайковского можно узнать, посетив выставку в Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга .

Долгую историю «Лебединого озера» расскажут в государственном архиве литературы и искусства. Сегодня там открылась экспозиция, посвященная легендарному балету.



Выставку приурочили к 140-летию со дня премьеры. Дебютный спектакль прошел в 1877 году и, как ни странно, закончился провалом. Посетители архива смогут увидеть фотографии, афиши и редкие документы. Например, за подписью Агриппины Вагановой, которая тоже ставила «Лебединое озеро», или протокол совещания творческих работников с дирекцией Кировского театра.



На выставке представлены и эскизы костюмов. По ним можно судить, как менялось «Лебединое озеро». Посетителям откроют и некоторые тайны. Почему именно постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова превратилась в шедевр или от чего пришлось отказаться хореографу, чтобы спектакль стал классикой мирового балета.