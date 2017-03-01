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  • 01.03, 21:24
Петербуржец устроил велопробег по льду Невы. Нева, Санкт-Петербург, велоспорт, лед. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербуржец устроил велопробег по льду Невы

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Петербуржец устроил велопробег по льду Невы

Петербуржец устроил велопробег по льду Невы

Петербуржец устроил велопробег по льду Невы

    Необычный велотрек организовал лично для себя житель Северной столицы.

    В первый день весны петербуржцев порадовал велосипедист, катавшийся по замерзшей Неве. Он неспешно нарезал круги по льду в самом центре города.

    Вероятно, мужчина решил взглянуть на известные панорамы с непривычного для двухколесного транспорта ракурса. Маршрут проходил мимо Ростральных колонн, Зимнего дворца и Петропавловский крепости.

    А возможно, велосипедист просто решил в одиночестве насладиться необычайно теплым днем, избегая многолюдных набережных. При этом его не потревожили и спасатели.

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