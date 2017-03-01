Петербуржец устроил велопробег по льду Невы

Необычный велотрек организовал лично для себя житель Северной столицы.
В первый день весны петербуржцев порадовал велосипедист, катавшийся по замерзшей Неве. Он неспешно нарезал круги по льду в самом центре города.
Вероятно, мужчина решил взглянуть на известные панорамы с непривычного для двухколесного транспорта ракурса. Маршрут проходил мимо Ростральных колонн, Зимнего дворца и Петропавловский крепости.
А возможно, велосипедист просто решил в одиночестве насладиться необычайно теплым днем, избегая многолюдных набережных. При этом его не потревожили и спасатели.
Вероятно, мужчина решил взглянуть на известные панорамы с непривычного для двухколесного транспорта ракурса. Маршрут проходил мимо Ростральных колонн, Зимнего дворца и Петропавловский крепости.
А возможно, велосипедист просто решил в одиночестве насладиться необычайно теплым днем, избегая многолюдных набережных. При этом его не потревожили и спасатели.
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