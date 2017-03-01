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  • 01.03, 19:54
Петербургская заводчица американских булли подозревает ветклинику в краже редкого щенка. Санкт-Петербург, животные, собаки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургская заводчица американских булли подозревает ветклинику в краже редкого щенка

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Петербургская заводчица американских булли подозревает ветклинику в краже редкого щенка

Петербургская заводчица американских булли подозревает ветклинику в краже редкого щенка

    Правоохранительные органы Петербурга проводят проверку по факту возможной кражи новорожденной собаки.

    Заводчица Марина Смирнова, считает, что в ветклинике, где принимали роды у ее собаки, одного из шести малышей ей не отдали. Об этом по телефону ей сообщил аноним. Речь идет о породе американский булли, выведенной в середине 90-х в США. Щенок стоит от 100 до 500 тысяч рублей.

    Однако беспокойство заводчицы вызывают даже не финансовые потери. Американский булли — собака, требующая серьезного воспитания. В случае попадания щенка на черный рынок последствия могут непредсказуемыми.

    После произошедшего от работы в клинике «Белый аист» отстранили врача смены и администратора, которую заводчица подозревает в краже собаки. В качестве доказательства, что щенок умер, в ветеринарном центре предоставляют выписку из журнала. Лист за полмесяца заполнен будто одинаковыми чернилами и почерком.

    Илья Звонцев, генеральный директор лечебно-диагностического центра здоровья и репродукции животных «Белый аист»: «Она забрала пятерых здоровых щенков. Поскольку родилось шесть, но один был с патологией, врачи не смогли его реанимировать. На данном этапе информацию не озвучили владельцу. Трудно сказать, нарушение это или нет».

    Кроме того, что Марине не сказали о том, что щенок якобы погиб, странной кажется и предоставленная смета ветеринарных услуг. В стоимость, в которую вошли даже перчатки и перекись водорода, почему-то не включили дорогостоящую реанимацию этого, шестого щенка. Вернуть его или убедиться, что он действительно погиб, — принципиальный вопрос. Потому, что это была девочка, которая если выжила, может оказаться в черном питомнике.

    Полина Александрова, руководитель питомника американских булли: «Порода еще редкая и стоимость щенков достаточно высокая. У черных питомников есть большой соблазн держать собак такой породы. Это выгодно. Одна собачка родила и на комнатку заработала».

    Корреспондент НТВ Катерина Правдина     с подробностями.

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