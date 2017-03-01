Патриарх Кирилл назвал погоню за лайками в соцсетях болезнью

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в Богоявленском соборе столицы выступил с критической речью о современной культуре и осудил погоню за лайками в социальных сетях.
По его мнению, некоторые молодые люди не видят другой цели в жизни, кроме получения лайков. Он отметил, что отсутствие одобрения в соцсетях они воспринимают как личную трагедию. Патриарх высказал мнение, что подобное является настоящей болезнью, передает «Интерфакс»
Патриарх Кирилл: «Сегодня в наших социальных сетях существует реальная болезнь, когда особенно молодые люди готовы идти на любые поступки, даже иногда самые страшные, с риском для жизни, только для того, чтобы кто-то сказал, что эта фотография, отображающая тот или иной поступок, ему понравилась. Для определения такой поддержки используется английское слово „лайк“».
Он подчеркнул, что такое поведение — проявление тщеславия, одного из грехов, который возбуждает в человеке повышенную чувствительность к тому, как его воспринимают другие. У подверженных этому греху людей единственной целью в жизни становится получение признания.
Также патриарх критически высказался о современной культуре. По его словам, она наполнена образами, которые «возбуждают греховные помыслы».
Патриарх Кирилл: «Все направление цивилизации идет в ту сторону, чтобы помочь человеку усвоить эти греховные образы. Для многих это важно с точки зрения получения денег, другие преследуют, может быть, более опасные цели, но факт остается фактом: не существует почти ни одного современного художественного фильма, в котором не было бы образа, способного возбуждать греховные помыслы».
Патриарх совершает богослужения в разных храмах Москвы в первые дни Великого поста, который начался в минувший понедельник. Он читает канон святого Андрея Критского, который призван настроить прихожан на покаяние.
Патриарх Кирилл: «Сегодня в наших социальных сетях существует реальная болезнь, когда особенно молодые люди готовы идти на любые поступки, даже иногда самые страшные, с риском для жизни, только для того, чтобы кто-то сказал, что эта фотография, отображающая тот или иной поступок, ему понравилась. Для определения такой поддержки используется английское слово „лайк“».
Он подчеркнул, что такое поведение — проявление тщеславия, одного из грехов, который возбуждает в человеке повышенную чувствительность к тому, как его воспринимают другие. У подверженных этому греху людей единственной целью в жизни становится получение признания.
Также патриарх критически высказался о современной культуре. По его словам, она наполнена образами, которые «возбуждают греховные помыслы».
Патриарх Кирилл: «Все направление цивилизации идет в ту сторону, чтобы помочь человеку усвоить эти греховные образы. Для многих это важно с точки зрения получения денег, другие преследуют, может быть, более опасные цели, но факт остается фактом: не существует почти ни одного современного художественного фильма, в котором не было бы образа, способного возбуждать греховные помыслы».
Патриарх совершает богослужения в разных храмах Москвы в первые дни Великого поста, который начался в минувший понедельник. Он читает канон святого Андрея Критского, который призван настроить прихожан на покаяние.
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