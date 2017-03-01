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  • 01.03, 21:24
Рыболовлев потерял на картинах Гогена, Пикассо и Магритта более $120 млн. аукционы, искусство, миллионеры и миллиардеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Рыболовлев потерял на картинах Гогена, Пикассо и Магритта более $120 млн

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Рыболовлев потерял на картинах Гогена, Пикассо и Магритта более $120 млн

Рыболовлев потерял на картинах Гогена, Пикассо и Магритта более $120 млн

Рыболовлев потерял на картинах Гогена, Пикассо и Магритта более $120 млн

    Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев переплатил за картины Гогена, Пикассо и Магритта больше 120 миллионов долларов. Это выяснилось после аукциона Christie’s, на котором бывший владелец «Уралкалия» выставил эти работы.

    Как подсчитало агентство Bloomberg, самую дорогую из трех картин — «Дом» Поля Гогена — Рыболовлев купил в 2008 году за 85 миллионов долларов, а на аукционе выручил за нее лишь 22 миллиона. Таким же образом на картине «Область Арнхейм» Рене Магритта и работе Пабло Пикассо «Флейтист и обнаженная женщина» Рыболовлев потерял еще 60 миллионов.

    Представитель бизнесмена теперь уверен: это доказательство того, что Рыболовлев стал жертвой мошенничества. Дело в том, что сейчас он судится со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Именно через него Рыболовлев за несколько лет купил 38 произведений искусства на общую сумму в 2 млрд долларов. Но потом, все обдумав, Рыболовлев решил, что Бувье указывал в счетах завышенные цены, а часть денег присваивал себе. Бизнесмен считает, что переплатил в два раза.

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