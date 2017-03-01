Полпред президента оценил качество жилья у новоселов в Ленобласти

Сегодня в поселке Невская Дубровка чиновники осмотрели квартиры, построенные в рамках реализации программы по расселению ветхого жилья.

Почти все губернаторы субъектов Северо-Западного федерального округа сегодня пришли в гости к жительнице поселка Невская Дубровка. Ее семья из ветхого деревянного дома недавно переехала в новую квартиру по федеральной программе расселения аварийного жилья.



Как она реализовывается в областях СЗФО, сегодня своими глазами решил увидеть полпред президента Николай Цуканов. Он лично проверил качество квартир для переселенцев и рассказал, что люди довольны. Отделка жилья сделана качественно.



По словам полпреда, сейчас в аутсайдерах по реализации программы расселения находятся Псковская область и Республика Карелия. Ленинградская область — в лидерах, но до конца года в 47-м регионе еще остаются не расселенными 28 процентов ветхих домов. Правда, речь идет только о жилых зданиях, признанных аварийными до 2012 года.



После осмотра представительная делегация из губернаторов удалилась на совещание, на котором кроме жалоб жильцов обсудят возможность продления федеральной программы расселения.