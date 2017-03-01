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  • 01.03, 18:22
ЗакС Петербурга узаконил повышение платы за детсад. Законодательное собрание Петербурга, Санкт-Петербург, детские сады. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

ЗакС Петербурга узаконил повышение платы за детсад

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ЗакС Петербурга узаконил повышение платы за детсад

ЗакС Петербурга узаконил повышение платы за детсад

    Предельный уровень платы за посещение дошкольного учреждения увеличили до 20 процентов.

    Сегодня петербургский парламент отклонил поправку эсера Алексея Ковалёва к закону о плате за детский сад. Этот документ определяет, какую часть затрат на присмотр и уход за ребенком в дошкольном учреждении могут взимать с родителей.

    Сейчас семьи воспитанников государственных детсадов платят не больше 900 рублей в месяц, то есть 10 процентов от реальных затрат. Алексей Ковалёв и предлагал узаконить эту сложившуюся по факту величину.

    Однако большинство вняло желанию Смольного установить планку на уровне 20 процентов. При этом сторонники такого значения подчеркивают: никто не собирается тут же воспользоваться правом повысить плату вдвое.

    Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Мы в соответствии с федеральным законом устанавливаем предельную плату. Но никаких оснований для разговоров о том, чтобы повышать плату до предельного уровня, на сегодня нет».

    Алексей Ковалёв, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Справедливая Россия»: «Если у них во всех контрольных цифрах никакого повышения до 20 процентов не планировалось, а они тем не менее настаивают целый год на этих 20 процентах, значит кто-то хочет, чтобы были эти 20 процентов».

    Зато для родителей детей постарше заседание Заксобрания сегодня принесло приятную новость. Депутаты разрешили оплачивать из бюджета дополнительные занятия в негосударственных учреждениях. Проще говоря, посещать частные кружки и секции теперь можно будет за счет города.

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