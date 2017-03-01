ЗакС Петербурга узаконил повышение платы за детсад

Предельный уровень платы за посещение дошкольного учреждения увеличили до 20 процентов.

Сегодня петербургский парламент отклонил поправку эсера Алексея Ковалёва к закону о плате за детский сад. Этот документ определяет, какую часть затрат на присмотр и уход за ребенком в дошкольном учреждении могут взимать с родителей.



Сейчас семьи воспитанников государственных детсадов платят не больше 900 рублей в месяц, то есть 10 процентов от реальных затрат. Алексей Ковалёв и предлагал узаконить эту сложившуюся по факту величину.



Однако большинство вняло желанию Смольного установить планку на уровне 20 процентов. При этом сторонники такого значения подчеркивают: никто не собирается тут же воспользоваться правом повысить плату вдвое.



Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Мы в соответствии с федеральным законом устанавливаем предельную плату. Но никаких оснований для разговоров о том, чтобы повышать плату до предельного уровня, на сегодня нет».



Алексей Ковалёв, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Справедливая Россия»: «Если у них во всех контрольных цифрах никакого повышения до 20 процентов не планировалось, а они тем не менее настаивают целый год на этих 20 процентах, значит кто-то хочет, чтобы были эти 20 процентов».



Зато для родителей детей постарше заседание Заксобрания сегодня принесло приятную новость. Депутаты разрешили оплачивать из бюджета дополнительные занятия в негосударственных учреждениях. Проще говоря, посещать частные кружки и секции теперь можно будет за счет города.