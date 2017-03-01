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  • 01.03, 18:23

При пожаре в приюте для животных на северо-востоке Москвы погибли 13 собак

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При пожаре в приюте для животных на северо-востоке Москвы погибли 13 собак

При пожаре в приюте для животных на <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы погибли 13 собак

Возгорание произошло сегодня днем в приюте, располагающемся на северо-востоке столицы.

Приют «Бим» находится на Сельскохозяйственной улице. В результате пожара, охватившего деревянные вольеры, погибли 13 собак. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Возгорание было ликвидировано, однако 13 питомцев спасти не удалось. Тела сгоревших животных обнаружили после того, как пожар был потушен. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Причины ЧП в приюте для животных пока не известны.

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