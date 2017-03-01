Финляндия узаконила однополые браки

В Финляндии начал действовать закон «О равноправном браке», позволяющий гомосексуальным парам официально узаконить свои отношения.
Как сообщают финские СМИ, в новом законе брак определяется не как союз мужчины и женщины, а просто как союз двух лиц.
Парламент Финляндии со второй попытки принял закон еще в 2014 году. Тогда за право гомосексуальных пар заключать брак выступил 101 парламентарий, 90 проголосовали против, один воздержался.
Финским однополым парам с 2002 года разрешалось лишь вступать в так называемое зарегистрированное партнерство, но официально однополые браки были запрещены. По состоянию на 1 марта 2017 года о желании провести однополую свадьбу заявили десятки пар.
Парламент Финляндии со второй попытки принял закон еще в 2014 году. Тогда за право гомосексуальных пар заключать брак выступил 101 парламентарий, 90 проголосовали против, один воздержался.
Финским однополым парам с 2002 года разрешалось лишь вступать в так называемое зарегистрированное партнерство, но официально однополые браки были запрещены. По состоянию на 1 марта 2017 года о желании провести однополую свадьбу заявили десятки пар.
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