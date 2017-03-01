Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.03, 18:22

Финляндия узаконила однополые браки

3 комментария
Финляндия узаконила однополые браки

Финляндия узаконила однополые браки

Финляндия узаконила однополые браки
  • Фото Associated Press © 2017, Cathal McNaughton

    • В Финляндии начал действовать закон «О равноправном браке», позволяющий гомосексуальным парам официально узаконить свои отношения.

    Как сообщают финские СМИ, в новом законе брак определяется не как союз мужчины и женщины, а просто как союз двух лиц.

    Парламент Финляндии со второй попытки принял закон еще в 2014 году. Тогда за право гомосексуальных пар заключать брак выступил 101 парламентарий, 90 проголосовали против, один воздержался.

    Финским однополым парам с 2002 года разрешалось лишь вступать в так называемое зарегистрированное партнерство, но официально однополые браки были запрещены. По состоянию на 1 марта 2017 года о желании провести однополую свадьбу заявили десятки пар.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru