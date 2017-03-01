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  • 01.03, 18:23
Ростуризм пообещал бороться с ростом цен на отдых в Крыму. Крым, отели и гостиницы, тарифы и цены, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ростуризм пообещал бороться с ростом цен на отдых в Крыму

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Ростуризм пообещал бороться с ростом цен на отдых в Крыму

Ростуризм пообещал бороться с ростом цен на отдых в Крыму

    Глава Ростуризма Олег Сафонов поручил развивать в Крыму так любимую многими россиянами систему «все включено».

    На туристском форуме «Открытый Крым» Сафонов отметил, что в прошлом году число туристов на полуострове выросло на 25%, и это, по его словам, «удивительный результат».

    Еще глава Ростуризма предложил включить Крым в гастрономическую карту России, особо отметив местную винную продукцию.

    Вместе с тем Сафонов указал, что рост цен на отдых вызывает беспокойство, в связи с чем Ростуризм будет проводить разъяснительную работу с туроператорами и владельцами гостиниц.

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