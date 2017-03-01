Ростуризм пообещал бороться с ростом цен на отдых в Крыму

Глава Ростуризма Олег Сафонов поручил развивать в Крыму так любимую многими россиянами систему «все включено».

На туристском форуме «Открытый Крым» Сафонов отметил, что в прошлом году число туристов на полуострове выросло на 25%, и это, по его словам, «удивительный результат».



Еще глава Ростуризма предложил включить Крым в гастрономическую карту России, особо отметив местную винную продукцию.



Вместе с тем Сафонов указал, что рост цен на отдых вызывает беспокойство, в связи с чем Ростуризм будет проводить разъяснительную работу с туроператорами и владельцами гостиниц.