Тело младенца нашли в мусорном контейнере на юге Москвы

После обнаружения страшной находки Следственный комитет начал проверку.

Новорожденную девочку нашли при погрузке мусорных контейнеров в районе улицы Загорьевская. Когда ее обнаружили, она уже была мертва.



Юлия Иванова, старший помощник руководителя столичного главка СК: «По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка».



Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и опрашивают возможных очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

