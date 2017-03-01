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  • 01.03, 16:51

Тело младенца нашли в мусорном контейнере на юге Москвы

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Тело младенца нашли в мусорном контейнере на юге Москвы

Тело младенца нашли в мусорном контейнере на юге Москвы

После обнаружения страшной находки Следственный комитет начал проверку.

Новорожденную девочку нашли при погрузке мусорных контейнеров в районе улицы Загорьевская. Когда ее обнаружили, она уже была мертва.

Юлия Иванова, старший помощник руководителя столичного главка СК: «По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка».

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося и опрашивают возможных очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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