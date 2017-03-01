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  • 01.03, 16:51

Петербуржцы 12 часов не могут улететь в Доминикану

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Петербуржцы 12 часов не могут улететь в Доминикану

Петербуржцы 12 часов не могут улететь в Доминикану

Причиной задержки рейса ZF 7877 из Петербурга в Пунта-Кану стала техническая неисправность самолета. Борт должен вылететь в 16:30.

Из аэропорта Пулково с 12-часовой задержкой отправляется рейс в Доминикану. Самолет «Азур эйр» не мог подняться в воздух из-за технической неисправности. Изначально вылет из Санкт-Петербурга в Пунта-Кану был назначен на 4:30 утра. На борту должны были лететь 250 человек.

Однако за полчаса до взлета им сообщили о задержке. Затем время отправления переносили еще несколько раз, что вызвало негодование. В итоге представители аэропорта предложили пассажирам разместиться в гостинице или воспользоваться услугами такси. Впрочем, еще больше путешественники разволновались, когда узнали причину задержки рейса.

Александр Меньков, пассажир рейса ZF 7877: «Многие люди прямо на месте были готовы отказываться от путевки. Может быть, это сгоряча, но тем не менее не скрою, что после у меня остался негативный осадок относительно того, что я полечу на самолете, который полдня будут ремонтировать».

В авиакомпании сообщили, что если самолет не удастся отремонтировать, пассажирам предоставят другой борт.

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