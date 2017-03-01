Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 01.03, 18:23
В Великобритании решили перевоспитать нарушителей правил дорожного движения. Великобритания, дорожное движение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Великобритании решили перевоспитать нарушителей правил дорожного движения

комментировать

В Великобритании решили перевоспитать нарушителей правил дорожного движения

В Великобритании решили перевоспитать нарушителей правил дорожного движения

    В Великобритании всерьез взялись за тех, кто создает аварийные ситуации на дорогах. Как утверждают законодатели, не ради наказания, а исключительно для перевоспитания там ввели крайне суровые меры в отношении нарушителей ПДД.

    В Британии камеры висят почти на каждом столбе. Кроме того, отряды королевской полиции прячутся в придорожных кустах. Шанс попасться велик. За яркой вспышкой приходит серый конверт — вежливое приглашение освежить в памяти некоторые базовые понятия. Предлагают на выбор лекцию о правилах дорожного движения на четыре часа или три дырки в права. Дырки означают дыру в кармане. Меченым водителям дороже обходится страховка. А с 12 дырками права приходят в негодность, и их конфискуют.

    На занятия отправляют гонщиков, пьяниц, и тех, кто не хочет пристегиваться, боясь помять фрак. До сегодняшнего дня перевоспитывали и болтунов — тех, кого поймали с горящим телефоном в руке. Теперь наказание за разговоры ужесточается до максимума, а серьезным преступникам не предлагают душеспасительных бесед.

    Разные категории граждан перевоспитываются отдельно: у британской полиции узкая специализация, как в вузах. Причем для выпивших водителей такие занятия больше напоминают курс для анонимных алкоголиков, а с теми, кто превысил скорость, повторяют школьный курс физики. И только с теми, кого поймали за разговором по телефону, полиция больше не разговаривает — не о чем. Слишком серьезное нарушение.

    Шанс исправиться в Великобритании дают не всем. Одних зовут поучиться, другим портят права. Что влияет на выбор — неизвестно. Возможно, определиться помогает фотография. Именно поэтому каждому, кто фотографируется на права, нужно делать максимально понятливые глаза. Чтобы судьба в лице полицейского всегда давала еще один шанс.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru