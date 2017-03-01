В Великобритании решили перевоспитать нарушителей правил дорожного движения

В Великобритании всерьез взялись за тех, кто создает аварийные ситуации на дорогах. Как утверждают законодатели, не ради наказания, а исключительно для перевоспитания там ввели крайне суровые меры в отношении нарушителей ПДД.

В Британии камеры висят почти на каждом столбе. Кроме того, отряды королевской полиции прячутся в придорожных кустах. Шанс попасться велик. За яркой вспышкой приходит серый конверт — вежливое приглашение освежить в памяти некоторые базовые понятия. Предлагают на выбор лекцию о правилах дорожного движения на четыре часа или три дырки в права. Дырки означают дыру в кармане. Меченым водителям дороже обходится страховка. А с 12 дырками права приходят в негодность, и их конфискуют.



На занятия отправляют гонщиков, пьяниц, и тех, кто не хочет пристегиваться, боясь помять фрак. До сегодняшнего дня перевоспитывали и болтунов — тех, кого поймали с горящим телефоном в руке. Теперь наказание за разговоры ужесточается до максимума, а серьезным преступникам не предлагают душеспасительных бесед.



Разные категории граждан перевоспитываются отдельно: у британской полиции узкая специализация, как в вузах. Причем для выпивших водителей такие занятия больше напоминают курс для анонимных алкоголиков, а с теми, кто превысил скорость, повторяют школьный курс физики. И только с теми, кого поймали за разговором по телефону, полиция больше не разговаривает — не о чем. Слишком серьезное нарушение.



Шанс исправиться в Великобритании дают не всем. Одних зовут поучиться, другим портят права. Что влияет на выбор — неизвестно. Возможно, определиться помогает фотография. Именно поэтому каждому, кто фотографируется на права, нужно делать максимально понятливые глаза. Чтобы судьба в лице полицейского всегда давала еще один шанс.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Лизы Герсон.