Фигуристы Ковтун и Гребёнкина провели тренировку для участников проекта «Ты супер!»

Участники шоу «Ты супер!» узнали, насколько дорога к славе может быть в прямом смысле скользкой. Юные вокалисты провели тренировку на самом известном в России катке — на Красной площади. Твердо держаться на ногах на пути к поставленной цели их учили знаменитые фигуристы Максим Ковтун и Анастасия Гребёнкина.
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Это для москвичей Красная площадь — то место, куда ходят только туристы. Для участников проекта «Ты супер!» сердце столицы — это легенда с картинки, а про каток они, кажется, только мечтать могли. Хотя на проекте им уже давно доказали, что мечты сбываются.
Ну не кататься же им одним? Группа поддержки, как всегда, звездная. И первым на лед выходит актер Александр Носик. Его первой ученицей стала маленькая Таня Дузенко.
Александр Носик: «Вот моя первая ученица. Пока мы можем собрать тело в струночку, пока мы как тряпочка, пытаемся шмякнуться. Поэтому Татьяна будет называться Татьяна Шмяк».
Потом на льду появились и прославленные фигуристы Максим Ковтун и Анастасия Гребёнкина. Правильно, если уж и учиться стоять на льду, то сразу у чемпионов. Хотя они могут не только научить кататься, но также принимать победы и поражения.
Максим Ковтун: «Конкуренция, если в плане большого спорта, это всегда хорошо. Это залог прогресса. Но самое главное — это получение положительных эмоций. Чего и им желаю».
Анастасия Гребёнкина: «Как спортсменка я могу пожелать только одного — никогда не сдаваться. Как человек могу пожелать всегда идти к своей цели, то есть если ты очень что-то любишь и очень хочешь это делать, делай».
Для одной из участниц проекта «Ты супер!» сегодня на Красной площади появился особый гость. Катя Сергиенко бросилась ему на шею с криком: «Илья!».
Илья — родной сын будущих приемных родителей Кати. Они не виделись с лета. Илья уехал покорять столицу, а Катя осталась в Комсомольске-на-Амуре в детдоме. Она называет его братом. И хочется верить, что у каждого из участников проекта обязательно появится вот такой старший брат. Ведь это же так важно, чтобы тебе на каток просто принесли варежки. Самые теплые.
Следить за новостями проекта, просматривать выступления участников и голосовать за понравившихся вокалистов можно с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Кроме того, теперь вы можете устроить голосование в своем блоге. Для этого нужно получить код на странице участника. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!», а также на YouTube.
Следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 4 марта, в 20:00.
Ну не кататься же им одним? Группа поддержки, как всегда, звездная. И первым на лед выходит актер Александр Носик. Его первой ученицей стала маленькая Таня Дузенко.
Александр Носик: «Вот моя первая ученица. Пока мы можем собрать тело в струночку, пока мы как тряпочка, пытаемся шмякнуться. Поэтому Татьяна будет называться Татьяна Шмяк».
Потом на льду появились и прославленные фигуристы Максим Ковтун и Анастасия Гребёнкина. Правильно, если уж и учиться стоять на льду, то сразу у чемпионов. Хотя они могут не только научить кататься, но также принимать победы и поражения.
Максим Ковтун: «Конкуренция, если в плане большого спорта, это всегда хорошо. Это залог прогресса. Но самое главное — это получение положительных эмоций. Чего и им желаю».
Анастасия Гребёнкина: «Как спортсменка я могу пожелать только одного — никогда не сдаваться. Как человек могу пожелать всегда идти к своей цели, то есть если ты очень что-то любишь и очень хочешь это делать, делай».
Для одной из участниц проекта «Ты супер!» сегодня на Красной площади появился особый гость. Катя Сергиенко бросилась ему на шею с криком: «Илья!».
Илья — родной сын будущих приемных родителей Кати. Они не виделись с лета. Илья уехал покорять столицу, а Катя осталась в Комсомольске-на-Амуре в детдоме. Она называет его братом. И хочется верить, что у каждого из участников проекта обязательно появится вот такой старший брат. Ведь это же так важно, чтобы тебе на каток просто принесли варежки. Самые теплые.
Следить за новостями проекта, просматривать выступления участников и голосовать за понравившихся вокалистов можно с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Кроме того, теперь вы можете устроить голосование в своем блоге. Для этого нужно получить код на странице участника. Все видео проекта доступно на странице проекта «Ты супер!», а также на YouTube.
Следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 4 марта, в 20:00.
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