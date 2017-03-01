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  • 01.03, 15:20
Шувалов исключил жесткие методы решения проблем моногородов. правительство РФ, промышленность, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Шувалов исключил жесткие методы решения проблем моногородов

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Шувалов исключил жесткие методы решения проблем моногородов

Шувалов исключил жесткие методы решения проблем моногородов

    В России не будут применять жесткие меры для решения проблемы моногородов, как это нередко бывает за рубежом. Об этом в Совете Федерации во время правительственного часа заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

    Первый зампред правительства выступил с докладом о комплексном развитии моногородов. По словам Шувалова, изучается иностранный опыт в этой области, например, Чикаго и Манчестера. Но не все возможные в других странах варианты подойдут в России.

    Игорь Шувалов, первый заместитель председателя правительства РФ: «Люди не хотят уезжать из сложных мест, и надо с этим считаться. Невозможно действовать, как в других странах, когда ради избавления от монозависимости предлагают большому количеству людей переехать в другое муниципальное образование, и только тогда предоставляются денежные средства. Мы по этому пути не пошли, и вряд ли это применимо в России».

    Программа правительства по развитию моногородов предусматривает создание за два года 250 тысяч рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями, сообщил Шувалов. Кроме того, будет продолжена программа льготного кредитования малого и среднего предпринимательства. Профинансируют ее за счет источников правительства.

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