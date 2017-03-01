Семеро школьников попали в больницу Симферополя с отравлением клофелином

Группа шестиклассников была госпитализирована накануне в республиканскую детскую клиническую больницу. Дети поступили в медучреждение с диагнозом «отравление».
В Минздраве Крыма сообщили, что дети поступили в больницу около 14:00 накануне. Госпитализированные — семеро учеников из 12-й школы Симферополя. Как оказалось, они употребили клофелин.
В результате один школьник оказался в реанимации. Но к сегодняшнему дню состояние детей не вызывает опасений.
По данным правоохранительных органов, шестиклассники попробовали лекарство, которое оказалось просроченным, передает РИА Новости.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления школьников по статьям «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По данным СК, клофелин в школу принес один из учеников. Он «угостил» им своих одноклассников.
ГСУ СК по Крыму: «В рамках расследования уголовного дела устанавливаются, в том числе, обстоятельства приобретения школьником сильнодействующего вещества».
В результате один школьник оказался в реанимации. Но к сегодняшнему дню состояние детей не вызывает опасений.
По данным правоохранительных органов, шестиклассники попробовали лекарство, которое оказалось просроченным, передает РИА Новости.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления школьников по статьям «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По данным СК, клофелин в школу принес один из учеников. Он «угостил» им своих одноклассников.
ГСУ СК по Крыму: «В рамках расследования уголовного дела устанавливаются, в том числе, обстоятельства приобретения школьником сильнодействующего вещества».
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