В Пермском крае задержали врача, задушившего беременную медсестру

Сотрудники полиции задержали в городе Кизел Пермского края врача, который в ходе ссоры задушил медсестру в больничном в пункте переливания крови.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, накануне в комнате отдыха пункта переливания крови в больнице города Кизел с признаками удушения было обнаружено тело 28-летней медсестры.
Из сообщения правоохранителей: «В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в убийстве задержали заведующего отделением данной больницы».
Против задержанного возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления устанавливаются.
Между тем местные СМИ сообщают, что убитая женщина на протяжении нескольких лет была любовницей врача, а также была беременна от него. Жена подозреваемого в убийстве при этом работала в той же больнице.
Из сообщения правоохранителей: «В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в убийстве задержали заведующего отделением данной больницы».
Против задержанного возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления устанавливаются.
Между тем местные СМИ сообщают, что убитая женщина на протяжении нескольких лет была любовницей врача, а также была беременна от него. Жена подозреваемого в убийстве при этом работала в той же больнице.
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