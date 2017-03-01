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  • 01.03, 12:19

В Пермском крае задержали врача, задушившего беременную медсестру

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В Пермском крае задержали врача, задушившего беременную медсестру

В Пермском крае задержали врача, задушившего беременную медсестру

Сотрудники полиции задержали в городе Кизел Пермского края врача, который в ходе ссоры задушил медсестру в больничном в пункте переливания крови.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, накануне в комнате отдыха пункта переливания крови в больнице города Кизел с признаками удушения было обнаружено тело 28-летней медсестры.

Из сообщения правоохранителей: «В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в убийстве задержали заведующего отделением данной больницы».

Против задержанного возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Между тем местные СМИ сообщают, что убитая женщина на протяжении нескольких лет была любовницей врача, а также была беременна от него. Жена подозреваемого в убийстве при этом работала в той же больнице.

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