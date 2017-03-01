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  • 01.03, 10:47
Спой с участниками «Ты супер!»: НТВ запускает караоке-акцию. НТВ, дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Спой с участниками «Ты супер!»: НТВ запускает караоке-акцию

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Спой с участниками «Ты супер!»: НТВ запускает <nobr>караоке-акцию</nobr>

Спой с участниками «Ты супер!»: НТВ запускает караоке-акцию

Спой с участниками «Ты супер!»: НТВ запускает <nobr>караоке-акцию</nobr>

    Вокальный международный конкурс «Ты супер!» на НТВ уверенно бьет рекорды: на данный момент за жизнью участников с помощью одноименного интернет-приложения проекта следят более 20 000 пользователей, а просмотры контента уже преодолели отметку в 1,3 млн.

    По количеству скачиваний «Ты супер!» обогнало ряд развлекательных приложений других телеканалов. Пользователи «Ты супер!» с удовольствием смотрят шоу в компании со своими детьми.

    Специально для маленьких почитателей шоу мы запускаем акцию «Караоке #тысупер». С 1 марта юные зрители смогут не только наблюдать за конкурсантами, но и демонстрировать свой талант в эфире НТВ. Команда НТВ рада сообщить телезрителям о запуске караоке-акции, в которой может принять участие любой желающий, но с одним условием: если ему не больше 18 лет, как и участникам конкурса «Ты супер!».

    Правила просты: нужно записать видео, на котором ребенок исполняет гимн проекта «Ты супер!», опубликовать его в социальных сетях и сопроводить описание хештегом #тысупер. По этому хештегу редакторы проекта смогут отыскать все присланные варианты. Самые интересные видеоролики будут опубликованы на сайте НТВ, а лучшие будут сформированы в клип, который будет транслироваться по НТВ в финале шоу «Ты супер!».

    Пойте смелее и становитесь новой звездой проекта «Ты супер!» на НТВ!

    Следить за новостями вокального конкурса, просматривать выступления юных артистов и голосовать за понравившихся можно и с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Кроме того, теперь вы можете устроить голосование прямо в своем блоге. Для этого достаточно получить код на странице участника. Все видео проекта доступно на странице шоу на нашем сайте, а также на YouTube.

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