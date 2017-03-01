Министр экономики Эстонии: необходимо улучшить отношения с РФ

Кадри Симсон, глава Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии, считает нужным наладить отношения с Москвой.
По ее мнению, улучшение отношений между РФ и Эстонией положительно бы сказалось на экономике обеих стран. Об этом она заявила в интервью газете Aripaev.
Кадри Симсон: «Отношения с Россией необходимо улучшить, тем самым мог бы вырасти и товарооборот между двумя странами».
При этом она отметила, что Таллин ради этого не готов отступать от своего прежнего внешнеполитического курса. Симсон пояснила, что Эстония по-прежнему привержена позиции единых санкций Евросоюза против России. Министр подчеркнула, что пока не планирует встреч с официальными представителями РФ, но у нее есть предложение, которое может помочь в восстановлении отношений между государствами. Кадри Симсон высказалась за воссоздание транзитной комиссии, которая не собиралась уже семь лет.
Кадри Симсон: «Я встречалась недавно с предпринимателями сектора логистики и пообещала им, что мы воссоздадим комиссию в новом составе».
Кадри Симсон: «Отношения с Россией необходимо улучшить, тем самым мог бы вырасти и товарооборот между двумя странами».
При этом она отметила, что Таллин ради этого не готов отступать от своего прежнего внешнеполитического курса. Симсон пояснила, что Эстония по-прежнему привержена позиции единых санкций Евросоюза против России. Министр подчеркнула, что пока не планирует встреч с официальными представителями РФ, но у нее есть предложение, которое может помочь в восстановлении отношений между государствами. Кадри Симсон высказалась за воссоздание транзитной комиссии, которая не собиралась уже семь лет.
Кадри Симсон: «Я встречалась недавно с предпринимателями сектора логистики и пообещала им, что мы воссоздадим комиссию в новом составе».
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