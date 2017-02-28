«Урал» выиграл у «Краснодара» и вышел в полуфинал Кубка России

Матч ¼ финала Кубка России прошел по договоренности клубов на стадионе ФК «Краснодар», номинальными хозяевами были уральцы. По ходу встречи «Урал» сумел отыграться со счета 0:3 и перевел игру в дополнительное время, а потом и в серию пенальти.За «Краснодар» забили Фёдор Смолов (2-я минута) и дважды Виктор Классон (14,32). В составе «Урала» отличился Владимир Ильин (35), дубль оформил Эрик Билфалви (53,65).На 89-й минуте матча Смолов не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Серия пенальти завершилась в пользу уральцев — 4:2. Фёдор Смолов также неудачно пробил пенальти.В полуфинале «Урал» встретится с победителем матча «Рубин» — «Сибирь».