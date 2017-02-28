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  • 01.03, 00:10

«Урал» выиграл у «Краснодара» и вышел в полуфинал Кубка России

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  • Фото РИА Новости, Виталий Тимкив
«Урал» выиграл у «Краснодара» и вышел в полуфинал Кубка России

«Урал» выиграл у «Краснодара» и вышел в полуфинал Кубка России

«Урал» выиграл у «Краснодара» и вышел в полуфинал Кубка России
  • Фото РИА Новости, Виталий Тимкив

    • Екатеринбургский «Урал» в четвертьфинале Кубка России против «Краснодара» отыграл три гола, перевел игру в овертайм и победил в серии пенальти.

    Матч ¼ финала Кубка России прошел по договоренности клубов на стадионе ФК «Краснодар», номинальными хозяевами были уральцы. По ходу встречи «Урал» сумел отыграться со счета 0:3 и перевел игру в дополнительное время, а потом и в серию пенальти.


    За «Краснодар» забили Фёдор Смолов (2-я минута) и дважды Виктор Классон (14,32). В составе «Урала» отличился Владимир Ильин (35), дубль оформил Эрик Билфалви (53,65).

    На 89-й минуте матча Смолов не реализовал пенальти, пробив выше ворот. Серия пенальти завершилась в пользу уральцев — 4:2. Фёдор Смолов также неудачно пробил пенальти.

    В полуфинале «Урал» встретится с победителем матча «Рубин» — «Сибирь».

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