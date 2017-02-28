Проснувшийся вулкан Этна не представляет угрозы для жителей Сицилии

На Сицилии проснулся вулкан Этна. Завораживающие кадры извержения пришли минувшей ночью. Раскаленное жерло взрывается фонтанами лавы, а снопы искр рассыпаются по склонам.

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Италия

Как сообщается, извержение началось из восточного кратера. Жители города Катания, расположенного у подножия Этны, наблюдают эту картину целый день.



Извержение сопровождается выбросом вулканических бомб, однако приказа об эвакуации пока не поступало.



Эксперты считают, что нынешнее извержение Этны не представляет угрозы для людей. Местный международный аэропорт тоже работает в штатном режиме.