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  • 28.02, 21:09
Проснувшийся вулкан Этна не представляет угрозы для жителей Сицилии. вулканы, Италия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Проснувшийся вулкан Этна не представляет угрозы для жителей Сицилии

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Проснувшийся вулкан Этна не представляет угрозы для жителей Сицилии

Проснувшийся вулкан Этна не представляет угрозы для жителей Сицилии

Проснувшийся вулкан Этна не представляет угрозы для жителей Сицилии

    На Сицилии проснулся вулкан Этна. Завораживающие кадры извержения пришли минувшей ночью. Раскаленное жерло взрывается фонтанами лавы, а снопы искр рассыпаются по склонам.

    Как сообщается, извержение началось из восточного кратера. Жители города Катания, расположенного у подножия Этны, наблюдают эту картину целый день.

    Извержение сопровождается выбросом вулканических бомб, однако приказа об эвакуации пока не поступало.

    Эксперты считают, что нынешнее извержение Этны не представляет угрозы для людей. Местный международный аэропорт тоже работает в штатном режиме.

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