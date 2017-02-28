Александринский театр превратил царя Эдипа в куклу

Петербургская Александринка посвятила Международному дню редких заболеваний оперу-ораторию Игоря Стравинского «Царь Эдип». Постановку наделили множеством смыслов и аллюзий. За дирижерский пульт встал потомок знаменитого композитора.

В Петербурге отметили Международный день редких заболеваний. Накануне на сцене Александринского театра состоялся единственный показ оперы-оратории Игоря Стравинского «Царь Эдип». Постановка специально создана и приурочена к 27 февраля. За дирижерский пульт встал потомок русского композитора, гражданин Великобритании Мариус Стравинский.



Черная сетка, брошенная на белоснежный пол, и монохромные костюмы танцовщиков превращают репетиционный зал в подобие шахматной доски. От режиссера-постановщика в данном случае действительно требуется гроссмейстерская точность.



В «Царе Эдипе» на сцене Александринского театра одновременно будут находиться полторы сотни человек: оркестр, хор, балет, спикер, солисты оперы и впервые в сценической истории произведения — кукловоды.



Виктор Высоцкий, режиссер-постановщик: «Тут я иду вослед идее Стравинского, который для того перевел французский текст на латынь, чтобы достигнуть эффекта отстранения, чтобы вся эта история как-то отдалилась в древний миф, а язык исполнения всю эту историю вознес над обыденностью».



Кукольный Эдип, сфинкс на шарнирах, гигантские маски. 90 лет назад на премьере этой оперы-оратории в Париже ничего подобного не наблюдалось, хотя композитор и написавший либретто его друг Жан Кокто, добиваясь эффекта оживших статуй, задумывали облачить артистов в особые костюмы, оставлявшие подвижными только голову и руки.



Мариус Стравинский, дирижер: «Эта трагедия напоминает мне, что мир очень большой, что у нас чуть меньше контроля над своей жизнью, чем мы думаем. Эта драма заставляет задуматься, что, может быть, нужно быть скромнее, более открытым и прислушиваться к человеку».



Образ героя как марионетки в руках судьбы Виктор Высоцкий решил с помощью ростовой куклы. А солистку балета и вовсе обрек на риск не сносить головы. В буквальном смысле этого слова.



Корреспондент НТВ Юлия Олещенко заглянула по ту сторону занавеса.