Двоих львят нашли в промзоне на юге Москвы: видео

Инспекторы столичного департамента природопользования обнаружили двоих львят в бирюлевской промзоне на юге Москвы.
Об этом сообщил источник в департаменте, передает «Интерфакс». По его словам, маленьких хищников нашли на 3-й Никопольской улице в нежилых помещениях в ходе патрулирования столичных промышленных зон. Предположительно, львятам около пяти-шести месяцев. Никаких документов на них нет.
Инспекторы намерены передать детенышей в центр передержки диких животных. Источник не уточнил, в каких условиях содержали львят и с какой целью.
На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. По факту обнаружения львят проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Инспекторы намерены передать детенышей в центр передержки диких животных. Источник не уточнил, в каких условиях содержали львят и с какой целью.
На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. По факту обнаружения львят проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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