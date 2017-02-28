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  • 28.02, 18:07
Двоих львят нашли в промзоне на юге Москвы: видео. животные, львы, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Двоих львят нашли в промзоне на юге Москвы: видео

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Двоих львят нашли в промзоне на юге Москвы: видео

Двоих львят нашли в промзоне на юге Москвы: видео

Двоих львят нашли в промзоне на юге Москвы: видео
  • Фото: mospolice /vk.com

    • Инспекторы столичного департамента природопользования обнаружили двоих львят в бирюлевской промзоне на юге Москвы.

    Об этом сообщил источник в департаменте, передает «Интерфакс». По его словам, маленьких хищников нашли на 3-й Никопольской улице в нежилых помещениях в ходе патрулирования столичных промышленных зон. Предположительно, львятам около пяти-шести месяцев. Никаких документов на них нет.

    Инспекторы намерены передать детенышей в центр передержки диких животных. Источник не уточнил, в каких условиях содержали львят и с какой целью.

    На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. По факту обнаружения львят проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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