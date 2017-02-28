Эксперты назвали лучшее время для покупки билетов в Европу на майские праздники

Эксперты из туристической отрасли рассказали, когда выгоднее всего бронировать авиабилеты в европейские страны.

Как рассказали представители туристического бизнеса, если есть желание, а главное — возможность посетить Старый Свет в это время, то бронировать авиаперелет нужно именно сейчас. Сэкономить можно до 25% в сравнении с покупкой в другое время.



Самые популярные направления для отдыха — Прага, Париж, Рим, Будапешт, Амстердам, Лиссабон, Милан и Мюнхен.