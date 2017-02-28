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  • 28.02, 18:07
Медведев объявил о сокращении числа проблемных регионов. кредиты, Медведев, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Медведев объявил о сокращении числа проблемных регионов

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Медведев объявил о сокращении числа проблемных регионов

Медведев объявил о сокращении числа проблемных регионов

    В минувшем году дефицит региональных бюджетов значительно сократился, заявил Дмитрий Медведев на полях инвестиционного форума в Сочи.

    Премьер встретился с главами субъектов, чтобы обсудить финансовое состояние российских регионов.

    Дмитрий Медведев: «За прошлый год — и это отрадный факт — дефицит региональных бюджетов уменьшился практически на порядок — с 170 млрд рублей до 12,5 млрд рублей. Это, безусловно, важное позитивное достижение. Сокращается и количество проблемных регионов, где государственный долг значительно превышает доходы».

    При этом, по словам Медведева, многие регионы по-прежнему сильно зависят от поддержки государства. Им будут выдавать кредиты, но только при условии выполнения регионом жестких требований, например, снижения бюджетного дефицита.

    Говорили в Сочи и о поддержке одаренных детей, в частности, о создании специальных центров, которые будут находить юные таланты и помогать им развивать свои способности.

    Участники профильной дискуссии также обсудили XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Он пройдет в Сочи осенью. Организаторы представили его как универсальную платформу для обмена мнениями и идеями.

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